Ile-de-France : une noyade tous les deux jours l'été dernier

A deux semaines de l'été, Santé publique France publie ses chiffres sur les noyades de l'an dernier ce mardi. Bien plus nombreuses que lors de la dernière étude, en 2015. La faute au manque de surveillance des parents et à la mauvaise pratique des plus jeunes.