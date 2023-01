Les nuisances sonores gâchent la vie des habitants de l'avenue Raymond Dugrand à Montpellier

L'avenue Raymond Dugrand dans le quartier Port Marianne de Montpellier est devenue d'année en année une route très fréquentée par les véhicules. Problème, il y a désormais beaucoup trop d'excès de vitesse et des pots d'échappement trafiqués qui empêche les riverains de dormir. L'avenue est limitée à 50 km/h, mais la limitation est rarement respecté.

"De jour comme de nuit, des voitures de sport, des motos s'amusent à faire des allers-retours sur cette grande ligne droite, c'est insupportable" décrit Loïc habitant dans le quartier. En télétravail, il est obligé de vivre avec des bouchons d'oreilles la journée. "Je suis fatigué, même fenêtre fermées on entend leur pot d'échappement claquer".

Une pétition pour demander des radars

Pour alerter la ville de ces nuisances, un collectif d'habitants a lancé une pétition en ligne . Ils demandent à la mairie plus de contrôles, des dos d'âne ou même des radars. "La rue est bruyante aussi à cause des pavés. Ça fait des années que la mairie doit faire des études pour les enlever, mais ça traîne", rajoute Loic, qui a signé la pétition*.* Ce riverain veut aussi prouver que les nuisances sonores ont un réel impact sur la santé mentale. "Je suis tout le temps stressé, je ne dors plus".

De son côté, la mairie de Montpellier assure avoir pris en compte le problème et a lancé une étude pour trouver des solutions.