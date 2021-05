Les Nuits de Nemaus programmées début août dans les arènes de Nîmes

Les Nuits de Nemaus, le spectacle nocturne créé spécialement pour les arènes de Nîmes par Culturespaces, sont de retour. La deuxième édition devrait avoir lieu les 5,6,9 et 10 août 2021 si les conditions sanitaires le permettent. Ce spectacle allie spectacle vivant et équestre, projections d'images et musique. L'association les Amis de Nemaus lance d'ores et déjà un appel aux bénévoles pour participer au spectacle. On en compte 200, de tous les âges. Ils sont employés comme figurants, assistants régie, assistants costumes ou pour accueillir le public. Aucune expérience spécifique n'est requise. Tous les mineurs doivent être accompagnés d'au moins un parent. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 5 juin à l'adresse : lesamisdenemaus@gmail.com

