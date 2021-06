Les Nuits Gourmandes de Périgueux de nouveau annulées cet été

Avec la situation sanitaire qui s'améliore, les libertés qui reviennent peu à peu à l'approche de l'été, les Périgourdins espéraient le retour des Nuits Gourmandes à Périgueux chaque mercredi soir de l'été. Mais il n'en sera rien. La mairie a annoncé ce mardi 8 juin qu'elles n'auraient pas lieu. Pour la deuxième année consécutive. Après une première annulation l'été dernier à cause de la crise sanitaire déjà, les rues de la cité périgourdine ne s'empliront pas, une fois encore, de tables et de stands proposant de la nourriture.

Il aurait fallu mettre en place un pass sanitaire

D'après la municipalité, cette décision émane de la préfecture. "Imaginez 15 000 personnes dans les petites rues du centre-ville, rappelle Didier Périer, adjoint au Commerce. Oui cela va mieux du côté de l'épidémie, mais c'est encore trop tôt. Ce n'était pas envisageable".

"On fera ce qu'il faut pour que ce soit top quand on pourra l'organiser"

"Sur cet événement, on ne peut pas appliquer les mesures sanitaires comme on le devrait", précise encore l'élu. Comme les Nuits Gourmandes attirent beaucoup de monde, il aurait fallu mettre en place un pass sanitaire. "Mais cela ne s'y prête pas du tout. _On ne va pas demander aux habitants de présenter systématiquement un justificatif_", commente-t-il.

L'événement a été organisé pour la première fois en 2014. La 8e édition est de nouveau repoussée, en 2022 espère la mairie. Elle l'assure, les producteurs du Périgord réinvestiront les rues de Périgueux dès que ce sera possible. "Les Nuits reviendront dès qu'on sera sortis de la crise sanitaire, anticipe Didier Périer. On fera ce qu'il faut pour que ce soit top."