Les nuits gourmandes ont fait le plein à Périgueux cet été avec 8000 clients par soirée

Ca sent l'automne, les animations de l'été à Périgueux s'achèvent ce mercredi 24 août au soir avec la dernière des nuits gourmandes, qui ont fait le plein sans souffrir de la chaleur cette année, puisqu'en soirée de 19h à 23h. Les quelques 70 exposants non-sédentaires présents pour nourrir et rafraichir 8 000 personnes chaque mercredi ont pu renouer avec la tradition, sans le Covid. L'an dernier, il n'y avait eu que deux éditions place de la Clautre.

"Les gens ont répondu présent"

Anne Marchand, adjointe en charge des finances et de l'attractivité à Périgueux, assure que "les gens ont répondu présent, ils ont eu envie de venir à Périgueux". L'été à Périgueux, sur les pavés par 40 degrés au plus fort des vagues de chaleur a tout de même attiré du monde, grâce, peut-être aux brumisateurs installés au milieu des quais.

4992 tours de pédalo canard

On pouvait aussi faire un tour sur un pédalo canard, un paddle ou un canoé. La mairie estime qu'il y a eu 4992 rotations de pédalos canards, licorne et flamand rose le temps des six semaines de l'Eté sur les quais ! Les cabanons ont été démonté et les pédalos canards rangés lundi 22 août, en attendant l'été prochain.