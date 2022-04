Les numéros d'urgence des pompiers de l'Aveyron du Tarn en panne

Il s'agirait d'un incident technique. Les numéros d'urgence des pompiers de l'Aveyron et du Tarn sont en panne ce samedi après-midi. Les préfectures ont mis en place des numéros alternatifs, le temps de la panne.

Si vous devez appeler les pompiers du Tarn ou de l'Aveyron ce samedi depuis 16h environ, la liaison risque de ne pas fonctionner. Plusieurs numéros d'urgence sont en panne. Il s'agirait d'un problème technique sur le réseau mobile Orange, d'après la préfecture de l'Aveyron. Pour les pompiers de l'Aveyron, c'est le 18 qui dysfonctionne, il faut donc privilégier le 15 et le 17.

Dans le Tarn, en plus du 18, le 15, le 17 et le 112 ne fonctionnent plus. La préfecture a mis en place des numéros alternatifs, le temps que la panne soit réglée.

SAMU : 05 63 47 15 15

Pompiers : 05 63 77 35 27

Gendarmerie ou police : 05 63 49 34 80