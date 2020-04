Les objets Alexis Pinturault et Martin Fourcade cartonnent lors d'enchères en soutien aux hôpitaux de Paris

19.600 euros. C'est le montant du casque de la Coupe du monde de ski d'Alexis Pinturault vendu ce dimanche lors d'une vente aux enchères exceptionnelle. Organisée par Drouot, tout l'argent récolté va être versé à la Fondation des hôpitaux de Paris.

Un dossard de Martin Fourcade vendu 12.000 euros

Les vendeurs étaient tous de grands champions et ils devaient mettre aux enchères un de leurs objets collectors. Nos sportifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes étaient présents en nombre avec Martin Fourcade et son dossard dédicacé, vendu 12.000 euros, Melvyn Richardson et Julien Meyer et leurs maillots de handball, la gymnaste Mélanie De Jesus Dos Santos et son justaucorps... Ont paussi participé les handballeurs Nikola Karabatic,Thierry Omeyer, les footballeurs Karim Benzema, N'Golo Kanté, Benjamin Pavard, la boxeuse Estelle Mossely... au total, près de 90 sportifs ont répondu présent.

107.730 récoltés au total

Le record de cette enchère revient donc au skieur de Courchevel, juste devant le biathlète Martin Fourcade. Au total, 107.730 euros ont été récoltés lors de la vente.