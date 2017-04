Les obsèques d'Aurélia Tendil célébrées ce vendredi à Courbessac

Les obsèques d'Aurélia Tendil auront lieu ce vendredi en l'église de Courbessac. Héritière du magasin nîmois de deux-roues, et passionnée de moto, Aurélia Tendil fut l'une des premières femmes à participer au Paris - Dakar.

Les obsèques d'Aurélia Tendil seront célébrées ce vendredi, à 14h30, en l'église de Courbessac. Héritière de l'entreprise de cycles du même nom, créée en 1919 dans le Gard, la motarde a fait une chute mortelle, dimanche, sur une piste forestière de la commune de Crespian.

Âgée de 49 ans, Aurélia Tendil était une pilote aguerrie, connue pour avoir participé à différentes courses. "Elle était passionnée de moto", raconte son amie de 30 ans, Ghislaine Lydon, "dès l'âge de 5 ans , elle trainait dans le garage de Tendil moto avec les mécanos ".

Dès l'adolescence elle participe à des courses de mobylette cross. "Son rêve, c'était le Paris - Dakar" se souvient Ghislaine Lydon, "au lycée déjà, elle pensait à traverser le Sahara (...) cette course la passionnait, c'était son but, et lorsqu'elle avait un but, personne ne l'arrêtait".

En 1986, Aurélia Tendil participe une première fois aux sélections. Jugée trop jeune, elle n'est pas retenue. "C'était une battante, pas le genre à se laisser abattre, elle rebondissait toujours après un échec". Dans les années 90, elle se distingue sur le Raid de l'amitié au Maroc et le rallye de Tunisie.

En 1997, elle court son premier Paris-Dakar sur une Suzuki 650 cm3. Seule femme française engagée sur la course, elle est contrainte d'abandonner après s'être brisée les deux clavicules. "Elle aurait dû être rapatriée mais nous devions nous retrouver dans le sud de la Mauritanie, et plutôt que de rentrer, elle m'a rejoint, avec l'avion de nourriture!" raconte Ghislaine Lydon.

"Le Paris - Dakar, c'était une passion"

Jet ski, VTT, planche a voile, photo, danse, théâtre (etc.) "Aurélia était une touche-à-tout, épicurienne, une force extraordinaire qui ne connaissait aucune limite". Maman de deux adolescents elle avait le projet de monter une base de deux -roues électriques à Alès avec un autre passionné de moto : le pilote Jean-Jacques Bruno.