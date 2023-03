Les obsèques de Just Fontaine célébrées ce lundi après-midi à Toulouse

Les obsèques de Just Fontaine sont célébrées ce lundi après-midi à Toulouse. La messe débutera à 14 heures dans la cathédrale Saint-Etienne où 1.400 personnes pourront assister à la cérémonie. France Bleu Occitanie vous fera vivre cet hommage. Une foule beaucoup plus importante devrait se masser sur le parvis pour rendre hommage à Justo, légende du foot français décédée la semaine dernière à l'âge de 89 ans.

Du monde et des personnalités

Plusieurs personnalités vont prendre la parole dans la cathédrale Saint-Etienne pour saluer la mémoire de ce Toulousain d'adoption, qui habitait en plein cœur de la ville rose depuis 65 ans. Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, des membres de la famille, le président de la Fédération française de football par intérim Philippe Diallo ou encore Marc Bradfer, écrivain qui a réalisé la biographie de Just Fontaine et qui est resté très proche de la famille, devraient se succéder pour évoquer leur Just Fontaine.

Un petit carnet avec les textes de la messe et des photos de Just Fontaine devraient être déposés sur chaque siège de la cathédrale. Une cathédrale Saint-Etienne va accueillir beaucoup de monde et des personnalités notamment du monde du football comme Alain Giresse, des membres de la Fédération française ou de l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) seront là. Tout comme le consul du Maroc, pays où Just Fontaine est né le 18 août 1933.