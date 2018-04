Chamonix, France

Les obsèques religieuses du Dr Emmanuel Cauchy, mort le lundi 2 avril dans une avalanche, auront lieu ce samedi 7 avril à 10 heures en l’église de Chamonix.

Ces obsèques seront suivies d'une inhumation dans l'intimité familiale.

Un lieu de recueillement public sur la "DZ" de Chamonix

Tout le monde de la montagne et de l'alpinisme qui veut rendre hommage à celui que l'on appelait le "Dr Vertical" pourra aussi se rendre la veille à un hommage public. Un lieu de recueillement sera installé ce vendredi 6 avril sur la "drop zone" de Chamonix (la zone d'atterrissage des secours héliportés) entre 18 heures et 20 heures. Cet hommage sera ouvert au public

Le Dr Emmanuel Cauchy est décédé lundi à 58 ans emporté par une avalanche dans les aiguilles Rouges. Il était un des médecins urgentistes de montagne les plus reconnus, spécialiste notamment du traitement des gelures. Il était aussi créateur et directeur de l’Institut de formation et de recherche en médecine de montagne (Ifremmont) et directeur du centre Sport Altitude de Genève. Il était également guide de haute-montagne.