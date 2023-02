Les "obus" du lac de Lacanau sont factices, peut-être utilisés pour des exercices de l'armée à partir de 1917

Les obus retrouvés dans le lac de Lacanau sont en bois et en béton

Dans un communiqué, la ville de Lacanau se veut rassurante après la découverte par les équipes municipales d'une centaine "d'obus" dans le lac du Moutchic à Lacanau. Les démineurs avaient été appelés mais les objets ne risquent pas d'exploser. "Constitués de béton et de bois, en cours d’identification, ils ne représentent aucun danger écrit la ville et pourraient être des factices utilisés à l’occasion d’entrainements des hydravions de l'ancienne base américaine du Moutchic ouverte en 1917 et évoqués dans de nombreux ouvrages historiques."