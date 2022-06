Les OFNIJEC de Laval permettent de créer du lien entre collègues

Si vous vous promenez sur les quais de Laval ce dimanche 26 juin, vous risquez de croiser de drôles d'embarcation. C'es la fameuse course des OFNIJEC, les objets flottants non identifiés, organisée par la Jeune chambre économique de Laval. 30 radeaux réalisés par des entreprises pour créer du lien.

Ils ont mis leurs embarcations à l'eau à 9h ce dimanche 26 juin pour le départ de la course des OFNIJC. La 33e édition des objets flottants non identifiés met à l'honneur les entreprises et surtout leurs équipes qui ont travaillé ensemble pendant plusieurs mois pour construire elles-mêmes leurs radeaux. Après une année blanche en 2020 et une édition réduite de moitié en 2021, cette édition marque un retour à la normale autour du lien.

"Chacun sa patte"

Clémence et Miguel sont dans l'équipe Rapido, entreprise de camping-car. Avec leur huit équipiers, ils ont travaillé pendant des mois pour bâtir leur radeau "Moulin Rouge". "Le moteur central, c'est la cohésion dans l'équipe, explique Miguel. On a des gens de tous les horizons dans l'entreprise donc les OFNIJEC ça permet de se croiser dans un autre contexte que le travail et de mener un projet tous ensemble autre que celui professionnel." Ils se sont retrouvés le soir après le travail pour travailler sur leur radeau. "C'est ce qui permet de créer justement cette cohésion d'équipe : on va chacun à notre patte à la construction de l'embarcation", ajoute Clémence.

L'année 2022 est l'année de la reprise, explique Julie Paillard présidente de la Jeune chambre économique de Laval. © Radio France - Selma Riche

"Sortir de notre quotidien"

Pour Ludovic, qui fait partie de l'équipe des Jeunes agriculteurs, c'est aussi un moment pour rencontrer d'autres personnes, de secteurs différents. "Ça permet de tisser des liens et de connaître du monde en dehors de notre contexte." Comme lui, Joël participe à la course depuis cinq ans avec l'équipe Lesieur. "Ça nous sort de notre quotidien. Comme dit Ludo, on se libère un peu l'esprit du stress quotidien." Pour les deux amis, le but n'est certainement pas de gagner. "Gagner, c'est un grand mot, rigole Joël. Nous, on a toujours tout gagné parce que c'est un week-end pour nous, un week-end détente. Et puis se promener sur la Mayenne, c'est toujours le top."

L'arrivée des OFNIJEC est prévue à 16h à Laval, après une pause déjeuner au plan d'eau de Changé.