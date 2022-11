Les oiseaux migrateurs passent plus tardivement cette année par les cols du Pays basque selon la LPO

Les oiseaux migrateurs passent plus tardivement par les cols du Pays Basque comme à Organbidexka à Larrau ou à Lizarrieta du côté de Sare. Là, seuls 75.000 palombes y ont été dénombrées à ce jour par la quinzaine de bénévoles de l'association CPAL (comptage, protection et animation à Lizarrieta) en poste depuis le 15 août jusqu'au 15 novembre. Depuis deux semaines, le passage d'un million cinq cents mille pigeons ramiers a été dénombré au Pays Basque. Des chasseurs constatent également un décalage de la migration. Interview avec le porte-parole de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

ⓘ Publicité

loading

Vous êtes chargé de l'étude des migrations à la Ligue de Protection des Oiseaux, qui réalise des observations depuis 44 ans. Vous confirmez le départ des migrations des oiseaux et de plus en plus tardif?

Paul Capbern (porte-parole de la LPO) : Ça dépend des espèces et des années. En fait, ça va vraiment fluctuer. On va dire que cette année, on s'est aperçu que certaines espèces partaient plus tôt. À cause des vagues de froid qui sont assez tardives en fin d'automne. En ce moment, ça va être les grues cendrées qui sont encore en Allemagne et dans les pays d'Europe de l'Est. Il y a aussi la migration des milans royaux qui ne sont pas tous passés.

Ce décalage des migrations, c'est dû à quoi? C'est le réchauffement climatique?

Ça pourrait être une des raisons, mais il n'y a rien qui le prouve. Pour l'instant, c'est des théories en effet. Mais là, c'était peut être lié aux températures très chaudes de cet été qui ont fait qu'ils sont partis plus tôt parce que leurs ressources alimentaires étaient terminées dans les pays subsahariens où ils vont hiverner. Ou alors ils n'avaient plus assez de ressources alimentaires en France. C'est pour cela qu'ils sont partis plus tôt. C'est peut être une des causes, mais encore des théories une fois de plus.

Les populations d'oiseaux les plus importantes à migrer, ce sont les palombes, elles délaissent les cols élevés au profit de la traversée par la côte, ça aussi vous le confirmez?

Alors oui, en effet les palombes c'est l'effectif le plus important sur les cols basques. Nous, on a très peu de palombes maintenant qui migrent. Elles ont plutôt décalé leur flux migratoire vers l'ouest depuis la chaîne des Pyrénées vers Urrugne.

Comment est ce que se portent les rapaces ou les cigognes?

Pour la plupart, on va dire, presque toutes les espèces sont en légère augmentation. Il y a des espèces qui, elles, sont en diminution. On remarque ça au fil du temps. Les cigognes, elles, sont plutôt en augmentation aussi. L'ornithologie pour moi est une vraie passion. Ce que je veux en fait, c'est trouver tous les oiseaux dans la sphère d'observation. En fait, j'ai une équipe avec moi qui m'accompagne et avec laquelle on va compter tous les oiseaux. L'objectif est de les identifier pour faire des publications scientifiques. Nous sommes présents du lever au coucher du soleil. On va observer dès le matin les premiers pigeons qui vont commencer à migrer. Ensuite, on aura des grues cendrées.

loading