Les olives souffrent de la sécheresse mais il faudra bien les ramasser, alertent les mouliniers de Vaucluse

Y aura-t-il autant d'huile d'olive que d'habitude à la fin de l'année ? En 2021, 750 tonnes d'huile d'olive ont été produites en Vaucluse, un record. Cette année, après un hiver sec puis les chaleurs et la sécheresse de l'été, les producteurs s'attendent à une baisse des rendements et craignent de ne même pas atteindre les 500 tonnes. Les mouliniers demandent ainsi aux particuliers de continuer à apporter leurs olives au moulin, même si la récolte est faible, pour éviter trop de perte.

André Horard tient le moulin du Clos des Jeannons à Gordes. Il constate la sécheresse dans les arbres juste de l'autre côté de la route : "ça c'est une olive qui est en train de devenir marron, elle va sécher et elle va tomber". Et dans l'arbre, les olives encore vertes sont toutes petites. "Il faut savoir que ces fruits, même s'il va pleut, ne grossiront pas plus, ou alors très peu", explique-t-il.

Un panier ou une tonne : le moulin accueille toutes les quantités d'olives

Son moulin accueille généralement 2.500 apporteurs, de Gordes et de l'ensemble du canton, mais il a peur que beaucoup se découragent. "Parce que si vous avez un arbre chargé de grosses olives, c'est plus passionnant à cueillir et on en ramasse plus, concède-t-il. Mais il faut patienter, ce n'est pas la grosseur du fruit qui fait la quantité d'huile". Et André Horard insiste, il n'est pas nécessaire d'avoir de grosses quantités d'olives pour les cueillir et les apporter au moulin : "En Provence, toutes les maisons ont un ou des oliviers devant la porte. Et le moindre panier, la moindre petite olive, on a tout intérêt à la ramasser. Ça permettra de déguster le fruit de son jardin."

La récolte des olives démarre généralement à partir de la fin octobre. Au moulin du clos des Jeannons, il faut compter environ 50 centimes pour un litre final d'huile d'olive, qu'on obtient généralement avec 5 à 6 kilos d'olives.

André Horard accueille 2.500 apporteurs dans son moulin de Gordes. © Radio France - Adèle Bossard

Certaines olives ont séché avant la fin de la saison, sous l'effet de la sécheresse. © Radio France - Adèle Bossard