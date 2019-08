Les onze familles yézidies accueillies dans le Tarn-et-Garonne

La cérémonie pour accueillir les onze familles yézidies s'est tenue ce mardi en fin de journée. Huit familles vont s'installer à Caussade et les trois autres à Septfonds.

Septfonds, France

C'est dans la salle des fêtes de Septfonds que s'est déroulée la cérémonie républicaine pour accueillir les familles yézidies. Habitants, élus et associations dont Habitat et Humanisme étaient présents pour officialiser leur arrivée. Il est prévu que huit familles aillent vivre à Caussade et trois à Septfonds. Ces réfugiés étaient arrivés le 8 août dernier à l'aéroport de Toulouse-Blagnac.

La salle des fêtes de Septfonds lors de la cérémonie d'accueil des onze familles yézidies © Radio France - Thomas Vinclair