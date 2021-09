Les opérations de contrôles se multiplient pour empêcher les départs d'exilés depuis la côte Picarde

"Depuis début 2021, nous avons constaté une dizaine de tentatives de départ depuis la côte Picarde. Il y en a eu deux en 2020. Donc nous voyons l'augmentation exponentielle de ces tentatives qui sont extrêmement liées à la météo, quand celle ci est favorable", observe le sous-préfet d'Abbeville, Philippe Fournier Montgieux qui a coordonné une opération de contrôles routiers, menée tôt ce mardi matin près du littoral de la Somme. Le week-end dernier, 37 personnes de nationalités étrangères avaient été interpellées à Quend ainsi que deux passeurs présumés.

C'est bien loin d'être aussi important que dans le Nord et le Pas de Calais, mais la Somme est donc aussi concernée par les départs d'embarcations de migrants sur ses plages. "Face à ces difficultés, la Préfecture a décidé de mettre en place un dispositif opérationnel pour détecter, dissuader et empêcher ces départs extrêmement dangereux en direction de la Grande-Bretagne", poursuit Philippe Fournier Montgieux.

Et il détaille. "Les gendarmes restent très peu de temps sur les ronds-points, le principe c'est la mobilité pour essayer de contrer ces déplacements, interpeller les passeurs, contrôler les camionnettes qui peuvent transporter du matériel destiné à faire passer les migrants. La semaine dernière on était sur des contrôles de zones avec des drones. On a des populations qui sont la proie de réseaux criminels, qui exploitent ces populations à des prix exorbitants pour leur faire traverser la Manche en leur faisant prendre des risques extrêmement importants et donc nous, notre manœuvre c'est de détecter ces réseaux de passeurs. tant que l'on constatera des tentatives de départs, il y aura des opérations."

"Ces personnes interpellées, elles sont transportées dans des locaux administratifs, pour un examen de leur situation individuelle", explique encore le sous préfet d'Abbeville. "Elles passent à une borne qu'on appelle la borne Eurodac pour savoir si elles sont déjà passées par un autre pays européen en vue d'un accord de réadmission et puis surtout on essaye de déterminer les responsabilités des uns et des autres, de trouver les passeurs, de les judiciariser. Et puis, l'examen individuel des migrants fait souvent l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et les personnes repartent libres."