Les opposants à l'A69 organisent un match de foot "sans fin", les gendarmes empêchent la rencontre

Un match un peu particulier devait se jouer sur un terrain à une vingtaine de kilomètre de Toulouse, ce jeudi 15 juin. Un match "sans fin". En tout cas c'est ainsi que le "rêve" les opposants à l'A69. Ils espéraient jouer au moins jusqu'au week-end pour tenter de sauver le petit stade de la commune de Montcabrier. Une commune tarnaise d'un peu plus de 300 habitants à la limite du Tarn et de la Haute-Garonne située entre Verfeil et Lavaur. La rencontre a été empêchée par la présence des gendarmes sur place.

Un club vieux de 50 ans

Le stade qui fête cette année ses 50 ans va être rasé pour laisser place à l'autoroute entre Toulouse et Castres. Le club avait réussi à garder le droit de jouer jusqu’à la fin de la saison : le 15 juin. C'est donc à partir de ce moment là que les pelleteuses devraient commencer à creuser. Elles sont d'ailleurs déjà en position.

SSF : sans Stade fixe

Pour le moment la mairie de Montcabrier n'envisage ni ne propose de solution de replis pour le club de foot de la commune. Et donc au delà de l'opposition à l'autoroute, les défenseurs du stade veulent défendre un lieu de vie et de socialisation très précieux dans une très petite commune rurale. En tout cas la dernière partie contre Saint-Orens a été particulièrement triste pour le président du FC Montcabrier, Olivier Pech.

"On a fait notre dernier match contre Saint-Orens il y a trois semaines de cela, un vendredi soir. Nous savions que très probablement que ce serait notre dernier match. Quand le coup de sifflet a retenti, tous les joueurs avaient une grosse émotion, une grosse tristesse surtout. Ça fait 50 ans que le club existe et finir comme ça, c'est à dire finir sur une coulée de bitume, finalement sans avoir la possibilité de continuer cette activité nous rend extrêmement triste. Et en milieu rural, il y a de moins en moins de possibilité de faire des activités. Ce stade permettait aux gens de pratiquer une activité sur notre territoire, à l'endroit où nous habitons. Alors demain, qu'est ce qui va se passer ? Certains d'entre nous vont arrêter, d'autres vont aller à Lavaur et quitter le village."

Un lieu de vivre ensemble

Cécile Barréa est une des militante du collectif Anti A69 la voie est libre LVEL. Elle habite le village de Montcabrier. Et si elle a envie de défendre le terrain de foot c'est aussi parce qu'il représente beaucoup pour le vivre ensemble dans sa commune. "À Montcabrier, il y a une école et une mairie, bien sûr. On a une toute petite salle, des associations et puis surtout, on a le stade de foot. En fait, on n'a rien d'autre. C'est très important dans notre ruralité, pour se retrouver, pour partager des moments. On ne veut pas le perdre."

Le président et les joueurs ont commencé à faire des démarches pour pouvoir aller jouer ailleurs. Et pour le moment aucune solution n'a été trouvée.

