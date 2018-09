Le projet de construction de l'autoroute A45 entre Saint-Etienne et Lyon est au point mort, mais les opposants continuent à manifester ; ils étaient samedi à La Talaudière pour exposer leurs arguments et rechercher des alternatives.

La Talaudière, France

A priori, ils ont déjà gagné la bataille : le projet de construction de l'autoroute A45 entre Brignais (Rhône) et La Fouillouse (Loire) est au point mort. Pourtant, ses opposants continuent à se mobiliser. Ce samedi, ils se sont rassemblés par centaines à La Talaudière (Loire).

Dans un grand champ, possible lieu d'un hypothétique futur péage, une dizaine de stands associatifs (la Ligue de protection des oiseaux, Attac, etc.) et plusieurs chapiteaux étaient installés pour l'occasion. Partout, des pancartes "Des légumes, pas du bitume".

Pour Maxime Combes, l'un des membres de la coordination des opposants à l'A45, il y a quatre raisons d'être contre ce qu'il appelle un projet "inutile" : "Cette autoroute ne fera que déplacer les bouchons de quelques kilomètres, rien ne sera réglé sur le fond. Ensuite ce projet détruit des terres agricoles. Le troisième enjeu, c'est la préservation de la biodiversité. Le quatrième problème, c'est l'extension de l'emprise de la voiture, ce projet est antinomique avec les engagements pris [notamment à la COP 21] sur la lutte contre le dérèglement climatique."

Une dizaine de tentes associatives étaient installées dans ce grand pré. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Les militants souhaitent que les politiques enterrent définitivement le projet d'A45. Cette autoroute payante, qui s'étendrait sur 47 kilomètres, devait soulager l'actuelle A47 réputée vétuste, embouteillée et accidentogène. Le dossier a traîné pendant des années ; finalement l'A45 a été déclarée d'utilité publique par décret en 2008. C'est Vinci qui s'est vu attribuer la concession.

"Le projet est encore dans les cartons, il n'est pas définitivement enterré"

Mais depuis, l'Etat freine des quatre fers : début juillet, le préfet de région a tenu une réunion à Lyon pour évoquer les alternatives au projet, ce qui a provoqué l'ire des élus locaux, notamment Laurent Wauquiez le président de la région Auvergne Rhônes Alpes et Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne. Mi-septembre, le projet n'a même pas été évoqué lors de la réunion sur les grands projets à venir au ministère des Transports.

Les opposants veulent participer à l'élaboration des plans B

"On sait que l'Etat est un peu réticent, explique Ben, l'un des opposants à l'A45 présent à La Talaudière samedi. Mais ce dossier n'est pas définitivement enterré, c'est un projet qui est encore dans les cartons mais même s'il a du plomb dans l'aile, il n'y a pas encore d'abrogation de la déclaration d'utilité publique."

Si le projet est finalement rejeté, les anti A45 veulent surtout donner leur avis sur les éventuels plans B. Mais reste à les trouver, ces solutions... La plus évoquée : favoriser les transports en commun. Et pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement que prendre leur voiture, il propose d'améliorer l'A47 existante, notamment en doublant le pont de Givors.

Les militants ont réfléchi toute l'après-midi sur d'éventuelles alternatives à l'A45. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

A plus long terme, les militants veulent diminuer le trafic routier grâce, selon eux, au télétravail et à la relocalisation des emplois sur l'agglomération stéphanoise."Il y a des solutions de court-terme comme améliorer les transports en commun et rénover l'A47 existantes. Il y a aussi des solutions de long terme, comme relocaliser les emplois sur le territoire et faire en sorte que les gens aient moins besoin de se déplacer. La question c'est quel projet de territoire nous voulons : est-ce qu'on veut toujours plus de bitume, aller toujours plus loin et toujours plus vite ou trouver ce dont nous avons besoin à proximité de l'endroit où on vit ?", s'interroge Maxime Combes.