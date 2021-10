Les opposants à la destruction du TNN entrent en scène

Les opposants à la majorité municipale le FN et EELV sont très remontés contre le projet de destruction du Théâtre National de Nice et de l'Akropolis au profit d'un espace vert. Les écologistes dénoncent des non-sens écologiques, économiques et culturel, et lancent une pétition.

Les opposants à la destruction du théâtre national de Nice et de l'Akropolis un projet contre-productif. Pour Jean-Marc Governatori élu écologiste à la ville et à la métropole il y a une absence de bon sens total. Ces destructions vont causer 100 000 tonnes de déchets, les plaques de marbre qui couvrent l'extérieur du théâtre et des milliers de sièges vont être jetés, comme les vitres ou d'autres matériaux. Richard Chemla adjoint chargé de l'écologie à la ville répond que des études sont en cours pour retraiter au mieux ces éléments et les réutiliser dans d'autres théâtres par exemple.

L'Ecologie municipale contre les écologistes municipaux

Pour Fabrice Decoupigny professeur d'urbanisme et membre du groupe EELV au conseil municipal, ''On ne peut pas faire une forêt urbaine sur une dalle, le système racinaire des arbres va la détruire". Là encore Richard Chemla répond et fait confiance à l'expertise des espaces verts niçois. Pour évoquer un non-sens écologique Fabrice Decoupigny oppose l'idée de réhabilitation, moins coûteuse pour les contribuables. Richard Chemla répond également sur ce point précis "Si on veut avoir un niveau élevé de protection de captage de CO2 et d'espaces verts c'est grâce à un grand cou de crayon". Les écologistes dénoncent eux, un coup de gomme.

Les retombées financières des congrès pourraient changer d'adresse

A l'époque de la construction du théâtre les enjeux écologiques n'étaient pas encore au centre des débats. L'écologie est devenu un enjeu majeur pour la municipalité alors que pour les écologistes c'est l'urbanisme qui doit se saisir des enjeux environnementaux. Par exemple Fabrice Decoupigny considèrent que les retombées économiques des congressistes qui viennent jusqu'en centre-ville seront déplacés en périphérie. Chacun d'eux dépensent en moyenne 350 euros et ils font travailler les petites enseignes familiales. Richard Chemla oppose lui que les congressistes viendront tout de même en ville par les transports. Fabrice Decoupigny avance lui que les seuls grands groupes hôteliers pourront tirer parti de cette manne surtout si les congrès se tiennent en périphérie.

L'enjeu architectural des bâtiments

A l'époque de la construction l'architecte Yves Bayard a conçu le théâtre, le musée et la médiathèque comme un ensemble architectural cohérent. Le projet va supprimer le seul théâtre. La fille de l'architecte Martine Bayard refuse le projet en bloc. "L'ensemble va être défiguré, les bâtiments sont complémentaires et l'un est issu de l'autre. L'idée était d'établir une interaction entre les deux". Pour elle "les trois quart de l'œuvre vont être détruite". Elle estime que son droit moral est atteint. Elle interroge aussi pour savoir quelle légitimité a la ville pour prendre une telle décision. "La coulée verte peut exister sans rien détruire" assure-t-elle. Richard Chemla comprend la détresse causée par la disparition de cette œuvre architecturale unique. Il répond qu'il vaut mieux prévoir l'avenir. Cette destruction sur l'autel du changement climatique obéit selon lui à une principe définitif, "il vaut mieux la fin des pierres que la fin des hommes". Sylvie Bonaldi du Groupe EELV au conseil municipal rappelle quant à elle que seuls 2000 mètres carrés sont concernés et qu'un recours au tribunal administratif le 10 novembre prochain.