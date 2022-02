Les opposants à la LGV Marseille-Nice ne veulent pas lâcher le combat

On approche la fin de l'enquête publique sur le projet de la LGV Marseille-Nice, qui s'achève le 28 février. Mais pour ses opposants, c'est plus que jamais le moment de se mobiliser. La promesse de la LGV c'est notamment, un train toutes les 10 - 15 minutes entre Marseille et Nice, le réaménagement de la gare Saint-Charles de Marseille ou encore la création d'une navette ferroviaire entre l'ouest et l'est de Toulon.

Mais pour l'association "Stop LGV Sainte-Baume" les conséquences écologiques de ce projet sont dramatiques. Le président Didier Cade explique : "Le problème c'est quoi ? C'est qu'on fait du train pour lutter contre la pollution et la pollution de ce chantier avec le tunnel de Marseille c'est 1,8 million de mètres cubes de déblais qui vont être extraits du sol, qui vont être déplacés dont une partie en camion notamment jusqu'aux communes du Beausset ou du côté de Châteauneuf-les-Martigues et qui vont arriver dans les carrières. Et ce coût CO2 n'a pas été tenu en compte".

Des études indépendantes demandées

L'association estime que les études réalisées par SNCF réseau ne peuvent être objectives : "Si on vous demande de faire des études et que vous êtes juge et partie, c'est facile de tout faire rentrer dans les clous. Nous, on demande des études indépendantes".

Avec ces travaux, estimés à 3,5 milliards d'euros, la SNCF entenddésaturer les nœuds ferroviaires de Marseille, Toulon et la Côte d’Azur en décuplant le nombre de trains. Mais l'association estime que le réseau actuel est suffisant et ne veut pas s'arrêter là dans son combat. Elle a lancé une pétition en ligne et invite les habitants à aller se prononcer avant la fin de l'enquête publique. Dans un deuxième temps, Didier Cade explique qu'il envisage de déposer un recours devant le Conseil d’État.