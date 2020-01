Les opposants à la réforme des retraites se rassemblent aux flambeaux à Valence

Valence, France

Ils sont entre 300 manifestants à se rassembler à la tombée de la nuit sur le parvis de la gare de Valence contre la réforme des retraites. Les participants au défilé sont équipé de flambeaux et de lanternes, et veulent se faire entendre à la veille de la présentation du projet de loi en conseil des ministres. Vendredi 24 janvier un regain de mobilisation est attendu dans l'Éducation nationale, et le taux de grévistes à la SNCF doit remonter avec seulement deux liaisons TER sur trois. D'autres rassemblements aux flambeaux doivent se tenir en Drôme-Ardèche à Aubenas, Privas, Lamastre, Tournon, Crest, Montélimar, Nyons, Saint-Vallier ou encore Romans-sur-Isère où la police compte 200 participants.