Les opposants à la réforme des retraites veulent bloquer le secteur de l'énergie

Miser sur les blocages économiques, notamment dans l'énergie : c'est l'objectif cette semaine pour les opposants à la réforme des retraites. A Brest, plus de soixante-dix personnes se sont mobilisées devant le centre Enedis mardi matin pour retarder la prise de poste et discuter avec les salariés.

Brest, France

Ils n'ont pas attendu la grande journée de manifestation nationale jeudi : à Brest, les opposants à la réforme des retraites se sont mobilisés dès ce mardi matin en bloquant pendant trois quart d'heure l'accès au centre Enedis de Brest. Une façon pour eux de relancer la mobilisation en ayant des premiers contacts avec les salariés

L'énergie, un secteur clé

Devant l'entrée, les manifestants distribuent tracts et cafés. "L'idée c'est de _rencontrer les salariés et de leur rappeler qu'ils ont un pouvoir assez important_, lance Romain. Que ce soit les coupures d'électricité dans des lieux symboliques ou le refus d'intervention". "On a aussi vu dans d'autres régions les agents remettre le courant à des foyers qui ne l'avaient plus", rappelle Maryvonne.

Pour elle, "on peut amplifier la mobilisation par les grèves dans les secteurs qui ne sont pas encore en lutte, mais aussi par le blocage de l'économie comme les raffineries qui sont entrées dans un mouvement de grève dure".

Le but, c'est un blocage de l'économie pour établir un rapport de force avec le gouvernement qui ne veut rien lâcher.

Raffineries et dépôts pétroliers ciblés

Selon la CGT, sept raffineries sur huit sont déjà en grève ce mardi. Le syndicat les appelle à poursuivre le mouvement jusqu'en fin de semaine. "On n'a pas de raffineries à Brest donc il faut bien trouver des secteurs qui se rapprochent comme Enedis, explique Julie. Il y a ce besoin de mobilisation et blocages en dehors des manifestations. Elles sont importantes mais ponctuelles, et on voit depuis 15 ans l'échec de ce mode d'organisation ".

À défaut de raffinerie, le dépôt pétrolier de Brest devrait être sous surveillance : le Premier ministre Edouard Philippe indiquait ce matin sur RTL qu'il a d'ores et déjà demandé "aux préfet de mobiliser les forces de l'ordre pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocages des dépôts".