Les opposants au pass sanitaire de retour dans la rue pour le sixième samedi de mobilisation

Les cortèges s'élancent ce samedi pour le sixième week-end de mobilisation contre les dernières décisions du gouvernement sur le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Plus de 200 manifestations sont prévues dans toute la France, dont quatre à Paris.

C'est désormais devenu un rendez-vous qui rappelle celui des gilets jaunes : les opposants au pass sanitaire se retrouvent ce samedi dans la rue pour un sixième week-end de mobilisation contre l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour certaines professions. Plus de 200 manifestations sont prévues dans les principales villes de France mais aussi dans les plus petites agglomérations et les autorités s'attendent à comptabiliser de nouveau entre "170.000 et 220.000" personnes, d'après une source policière interrogée par l'Agence France presse (AFP).

Des manifestations dans toute la France

Des cortèges se sont élancés à Nice, Limoges, au Mans, au Havre, à Guéret ou encore à Lille.

Des milliers de personnes ont rejoint le cortège de Montpellier. Les manifestants sont pratiquement aussi nombreux que le week-end précédent - 7.500 le 14 août - d'après France Bleu Hérault. Mais la manifestation a dégénéré lorsque des militants antifascistes ont voulu se placer à l'avant du cortège, ce qui a provoqué la colère de certains membres de la Ligue du Midi (mouvement politique d'extrême droite).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A Perpignan, les manifestants s'en sont de nouveau pris aux médias et le quotidien L'Indépendant a été recouvert de ses propres journaux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce samedi matin, plusieurs milliers de manifestants se sont aussi rassemblés à Pau. Parmi eux, Jérôme Rodrigues, figure du mouvement des gilets jaunes. La manifestation s'est terminée par un sit-in devant la préfecture.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À Mont-de-Marsan, dans les Landes, environ 200 manifestants ont défilé dans la rue. Certains ont interpellé des clients installés en terrasse et ont été sifflés.