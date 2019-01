Les opposants au projet de Grand Hôpital Privé à St Barnabé (12e) se mobilisent

Marseille, France

C'est sur le terrain de l'ancien collège Louis Armand à St Barnabé (12e) que le projet prévoit la construction d'un hôpital privé de 68 000 m2. Un bâtiment principal de 60 000m² et de 30 mètres de haut, soit 7 étages pour accueillir le "plateau technique" et tous les services médicaux. Le bâtiment annexe de 8 600 m² étant destiné lui aux services administratifs et aux locaux logistiques. Une capacité d’accueil de 600 lits, un service d’urgence 24h/24 pouvant traiter entre 35 000 et 40 000 urgences par an et un héliport prévu sur un des toits terrasses, hélistation homologuée pour des vols de jour comme de nuit, un projet qualifié par les opposants d' "Hôpital Monstre ».

rejeté par le commissaire enquêteur

Après l'enquête publique et l'avis défavorable du commissaire enquêteur, les riverains et opposants pensaient donc avoir gagné la première bataille .. jusqu'à cette petite phrase prononcée par le Maire de Marseille en début de semaine "je vais entreprendre tout ce qui sera nécessaire pour relancer le projet du grand hôpital privé à St Barnabé, avec une configuration urbanistique plus adaptée (..)". Petite phrase qui a mis le feu aux poudres. Cécile Vigne présidente du collectif "non à l’hôpital privé" dénonce "les problèmes de circulation et de stationnement dans ce secteur déjà enclavé et une pollution supplémentaire qui serait générée par l'activité de l'hôpital", le tout dans un quartier "qui ne nécessite absolument aucune offre de soins supplémentaires, _La Timone et la Conception sont à 2 stations de métro__! c'est un projet incohérent". _L'association "Nos Quartiers Demain" et le collectif "contre l’hôpital monstre à st Barnabé » assurent ne pas vouloir en rester là et "condamnent la surdité et le mépris du maire de Marseille".