Valence, France

Les opposants aux compteurs Linky sont peu nombreux mais ils sont déterminés, à l'image du valentinois Dominique Allain, retraité et militant écologiste. Il a carrément cadenassé les trois compteurs électriques de sa propriété pour ne pas qu'on installe Linky chez lui. Il a scellé des chaînes dans le béton et menace de porter plainte si quelqu'un les brise.

"Je ne souhaite pas recevoir ce nouveau compteur. D'abord, les compteurs existants marchent très bien donc remplacer des objets qui marchent très bien c'est du gaspillage. Deuxièmement, Linky aurait pu être un instrument d'information pour le consommateur final visant à permettre une réduction de consommation. La technologie peut permettre d'atteindre cet objectif mais en définitive EDF n'a pas voulu qu'on se serve de cet appareil pour limiter les consommations électriques. Enfin, je ne vois pas pourquoi on m'obligerait à ce que EDF s'approprierait contre mon gré mes données personnelles pour les revendre à des gens qui vont les utiliser pour me faire de la publicité, une publicité que je ne veux pas" estime Dominique Allain.

Un autre compteur cadenassé à Valence © Radio France - Vianney Smiarowski

Pour la valentinoise Christine Malfay-Régnier Linky pose un autre problème celui des ondes qu'il dégage. Depuis 2016 elle a envoyé quatre lettres recommandées à Enedis pour s'opposer à Linky mais le 6 décembre dernier, un compteur a quand même été installé et elle dit ne jamais avoir été prévenue.

"Cela a été fait pendant mon absence, ce qui n'est pas du tout légal. C'est à dire que j'aurais dû être prévenue de l'arrivée des installateurs. Ce qui me pose problème aussi c'est que je suis électrosensible, il y a des risques d'aggravation de l'électrosensibilité et d'ailleurs c'est le cas depuis le 6 décembre. Il n'y a pas eu de prise de rendez-vous, cela s'est fait à mon insu. Cela aurait pu être dangereux parce que le courant a été coupé pendant une demi-heure, moi je n'ai pas eu de problème mais il aurait pu en avoir" explique Christine Malfay-Régnier.

La valentinoise a contacté son avocate et compte maintenant faire une assignation en référé pour faire enlever son compteur Linky. Selon les opposants à Linky rien ne les contraint à accepter l'installation de ces nouveaux compteurs.

Dans le courrier envoyé à ses clients, Enedis joue sur les mots en expliquant que Linky "est indispensable" mais rien ne précise clairement qu'il est obligatoire. Le gestionnaire du réseau d'électricité rappelle que les données sont cryptées et contrôlées par la CNIL. Et puis pour Jeanine Doppel, la directrice d'Enedis en Drôme-Ardèche tous les clients sont systématiquement prévenus avant le passage de l'installateur de compteurs.

"A ce jour, on a déployé 7 300 000 compteurs dans plus de 4500 communes et on n'a pas eu ce genre d'évènement. Dans le déploiement industriel d'un compteur de cette envergure il peut y avoir des erreurs mais je ne pense pas. Jusqu'à présent cela ne nous est pas revenu. La procédure de déploiement est bien testée. Les courriers sont envoyés 30 à 45 jours avant la date de déploiement et ensuite on appelle le client pour prendre un rendez-vous donc il y a forcément un contact" précise Jeanine Doppel.

Enedis n'a pas l'intention de reculer et rappelle que la loi l'oblige à renouveler les compteurs électriques. Selon le gestionnaire de réseau sur plus de sept millions de compteurs Linky installés en France, seul 1% des clients refusent Linky. En Drôme-Ardèche plus de 500 000 compteurs doivent être installés d'ici 2021.