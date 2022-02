Les oreilles d'Arthur à la recherche de financement pour opérer un petit garçon de deux ans né sans oreilles

Les oreilles d'Arthur, le nom d'une association qui s'est montée en novembre dernier à Valliguières (Gard). Eric et Julie Roudier, les parents d'Arthur recherchent des fonds pour financer l'opération de leur petit. Arthur à deux ans et il est né sans oreilles.

On recherche des oreilles pour Arthur. Une association a vu le jour en novembre dernier à Valliguières dans le Gard. (qu'on retrouve sur Facebook), montée en novembre dernier par Eric et Julie Roudier. Arthur, leur fils qui est né avec une malformation de l'appareil auditif, n'a pas d'oreilles. Une opération est nécessaire et ses parents lancent un appel à la générosité. Des soutiens se sont déjà manifestés, 20.000€ ont été récoltés ces 3 deniers mois, mais on est encore loin du compte. Pour financer les deux opérations aux Etats Unis - l'unique endroit où l'on pratique la reconstruction complète des oreilles - de l'argent, beaucoup d'argent est nécessaire. Des soutiens se sont déjà manifestés - au travers de divers événements - mais une aide supplémentaire serait la bienvenue

Il a deux ans, une tête blonde comme les blés, le sourire mutin. Arthur, un bambin joueur et curieux de tout mais qui porte un appareillage. Arthur n'a pas d'oreilles, de conduit auditif et même de tympan. Un nom barbare, l'Aplasie bilatérale d'oreille, qui ne lui dit sans doute rien. Un handicap qui heureusement n'a qu'une surdité moyenne grâce à son appareillage. Eric est son papa : "on a eu du mal à lui faire accepter son appareillage - vers deux mois - mais maintenant il le réclame, cela l'a aidé à ne pas subir de retard due à une surdité". Arthur n'est affecté que d'une surdité moyenne.

Pas d'opération possible en France, seuls aux États Unis se pratique une opération complète de l'appareil auditif, oreilles externes, conduit et tympan compris. 200.000€ sont nécessaires. Julie et Eric portent l'association les oreilles d'Arthur. "Au début, j'ai eu beaucoup de mal à mettre Arthur sur les réseaux sociaux" explique sa maman Julie. Mais cette histoire a suscité beaucoup de soutien : "la dernière fois une caissière a reconnu le petit, c'est génial, cela va nous aider pour récolter ces 200.000€". Arthur vaque à ses occupations, ses parents conjuguent travail et recherche de fonds et espèrent pouvoir opérer le petit en deux fois fin 2023 et 2024.

De nombreux projets pour 2022

Vous pouvez aider l'association les oreilles d'Arthur notamment en participant à la cagnotte sur helloasso (en tapant le nom de l'association, les oreilles d'Arthur). Mais Eric et Julie Roudier débordent d'initiative pour trouver des fonds. Une double opération qui coutera de l'ordre de 200.00€ (opérations, déplacement et frais de séjour aux États Unis compris). Arthur vous donne rendez-vous le 27 Février prochain sur le parking de Carrefour Pont des Charrettes à Uzès pour une journée bric à brac et créateurs.