Les organisateurs de mariages demandent un protocole au gouvernement

Delphine Petit est "wedding planneuse" à Quimper dans le Finistère, elle aide des couples à organiser leur mariage. L'an dernier, six des couples avec qui elle travaillait ont décidé de reporter leur mariage à 2021. Et cette année, c'est reparti. Quatre au moins ont décidé de reporter à 2022. Pour ces couples, l'attente est "désespérante". Quatre associations qui travaillent dans le secteur de l'événementiel (UPSE, La Demeure historique, l'Assocem et Sydhev) ont écrit une lettre au gouvernement pour lui demander "une visibilité sur la saison 2021", et ce "au moins sur les quatre mois à venir", écrivent les associations.

Et ces professionnels font des propositions : l'organisation de "mariages-tests", "comme ce qui se fait pour les spectacles", explique Delphine Petit, qui fait partie de l'Assocem. Ils proposent aussi un protocole strict pour les fête de mariage et que les invités se fassent tester avant les réceptions. D'habitude, environ 10.000 couples se marient chaque année en Bretagne. En France, cela représente environ 230.000 couples.