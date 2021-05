Les organisateurs de mariage préparent les réceptions à partir du 19 mai

Nous allons pouvoir ressortir les chapeaux et les robes car la saison des mariages va reprendre ! Les professionnels de l'événementiel ont appris que les réceptions pourraient de nouveau avoir lieu - de façon adaptée - à partir du 19 mai. Avec "des jauges à 35% de la capacité des lieux de réception" dans un premier temps, précise Baudouin Allizon, représentant Bretagne - Pays de la Loire de l'Union des professionnels solidaires de l'événementiel.

"Donc si une salle peut accueillir 400 personnes, il pourra y avoir 150 invités. Dès le 9 juin, on pourra passer à 50% de la jauge et une configuration assise pour le dîner mais des soirées dansantes en extérieur. Il faudra le masque pour danser et on pourra le retirer pour manger. Ça se passera comme au restaurant. Il faudra respecter le même protocole : deux mètres en chaque table et six convives maximum."

C'est une reprise et on est très heureux !

Mais combien de couples décident de convoler et de fêter l'événement ? Peu car "beaucoup ont été reportés. Nous avons des mariages prévus dans la phase 1 : celle du 19 mai au 9 juin. Avec des mariés qui ont parfois reporté deux ou trois fois et qui acceptent donc quelque soit les conditions."

Prévoyez les tentes !

Reste la question du couvre-feu, pas tranchée par l'exécutif : "Le couvre-feu est en négociation avec le gouvernement pour savoir si on peut avoir une dérogation pour les invités. Les invités qui dansent et qui restent sur place n'auront pas ce problème, prévoyez les tentes !"

Autre incertitude, le dispositif d'aide mis en place par l’État pour le secteur : "On a beaucoup de discussions avec le ministre Alain Griset. Les aides vont se prolonger jusqu'à fin août. C'est ce que nous demandions, des aides jusqu'à la reprise de l'activité" conclut Baudouin Allizon.