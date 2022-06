Les organisateurs des Mondiaux de ski 2023 à Courchevel-Méribel recherchent des bénévoles

Le Comité d'Organisation des Championnats du monde de ski alpin de Courchevel-Méribel lance sa plateforme en ligne de recherche de bénévoles pour l'événement, en février 2023. Le "plus" pour être sélectionné : pouvoir se loger sur place.

Les organisateurs des Mondiaux 2023 à Courchevel-Méribel recherchent des bénévoles ! Le Comité lance sa campagne de recrutement : il cherche entre 1.100 et 1.200 "équipiers".

Du 6 au 19 février, les championnats du monde de ski alpin accueillent plus de 600 athlètes et 75 nations. "Un événement d'une telle ampleur, chez nous, c'est une fois tous les 15 ans !" s'enthousiasme Marie Marchand-Arvier, responsable communication du Comité d’Organisation. Et pour gérer l'événement, les appels à candidature sont lancés.

"En terme de missions, on a de tout : le côté administratif, l'animation du village spectateur, l'accompagnement de la mascotte, la conduite de minibus."

Evidemment, on recherche aussi certaines compétences particulières : les bons skieurs, pour pallier les besoins d'entretien de la piste. Par exemple si une porte s'en va, ou si de la neige tombée la nuit est à évacuer.

Les missions seront attribuées en fonction des compétences de chacun, à préciser dans le formulaire en ligne.

Tensions sur le logement

Un des critères les plus importants pour être sélectionné : être logé à proximité de Courchevel ou Méribel, "dans un périmètre de 40 ou 50 kilomètres", précise Marie Marchand-Arvier. "On aura évidemment la capacité de loger certains équipiers, mais ils seront pris dans la deuxième vague de candidatures."

Pendant les vacances de février, les logements sur Courchevel-Méribel sont très occupés par les vacanciers. Forcément, on a moins de disponibilité pour les bénévoles.

"Malgré tout, on étudiera toutes les candidatures et les compétences", rassure la responsable. Pour candidater, un formulaire est disponible en ligne, jusqu'à septembre prochain.