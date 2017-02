Les organisateurs du Carnaval de Toulouse ne craignent pas son annulation

Du 18 au 25 mars, Toulouse va vivre au rythme de son carnaval annuel. Le comité d'organisation est en train de boucler son dossier à présenter en préfecture et planche notamment sur les conditions de sécurité à respecter, avec le risque terroriste qu'on connaît.

Le carnaval de Toulouse est en cours d'organisation, en concertation avec tous les acteurs concernés : la mairie, la préfecture et le Comité d'Organisation du Carnaval Unifié (COCU), pour affiner le déroulé de la manifestation, dans les conditions de sécurité optimales. Du 18 au 25 mars, Toulouse va vivre au rythme de ses couleurs et de son défilé. "C'est un événement qui est classé dans les grands événements" selon Laurent Vildary, chargé de communication du COCU, qui réunit de 80.000 à 100.000 personnes.

Les organisateurs sont sereins

Le Carnaval de Toulouse doit se dérouler du 18 au 25 mars 2017. © Radio France - Magalie Lacombe

A ceux qui craignent de voir le Carnaval éventuellement annulé pour des raisons de sécurité, notamment après l'attentat perpétré, sur la Promenade des Anglais, à Nice, le 14 juillet dernier, Laurent Vildary répond qu'il vit cette phase de concertation dans l'organisation de la manifestation "avec une grande sérénité".

Laurent Vildary, chargé de communication du Comité d'Organisation du Carnaval ne craint pas son annulation.

C'est vrai que les curseurs changent et du coup, nous tenons compte de ces curseurs. C'est pour ça que cette phase d'organisation et de concertation est la plus importante. Mais il n'y a pas seulement la sécurité, il y aussi les travaux dans la ville et aussi rester dans l'esprit de ce qu'est cette fête : une manifestation festive et populaire - Laurent Vildary, chargé de communication du COCU (Comité d'Organisation du Carnaval Unifié) à Toulouse

Les travaux à Toulouse sont aussi un paramètre important pour les organisateurs

Les réunions vont encore s'enchaîner pour affiner les conditions de sécurité et arrêter le parcours du défilé. Les travaux - nombreux dans le centre-ville de Toulouse - sont également un paramètre important pour les organisateurs et les participants qui se demandent où le défilé va terminer sa course, puisque l'an dernier, on se souvient que Monsieur Carnaval avait été brûlé sur les allées Jean Jaurès.

Plus de 30 chars sont en cours de confection dans le quartier Montaudran, pour le Carnaval de Toulouse. © Radio France - Magalie Lacombe

Reportage à la Halle aux machines aux côtés des participants, conscients de l'importance des consignes de sécurité, en pleine préparation de leurs chars pour le carnaval de Toulouse.

SACHEZ-LE AUSSI ► Les préparatifs du Carnaval de Toulouse qui se déroule du 18 au 25 mars 2017 sont à vivre, chaque vendredi , sur France Bleu Toulouse.