Orléans, France

La France est championne du monde de football pour la deuxième fois et ajoute donc une nouvelle étoile à son maillot. Ce fameux nouveau maillot est attendu avec impatience par les supporters qui ont cherché où l'acheter dès lundi matin. A Orléans, le magasin Décathlon reçoit de nombreux appels et quelques familles se sont déplacées, pour voir si par hasard le maillot aurait fait son apparition dans les rayons.

"On a déjà une demande très forte. Lundi matin j'avais déjà au moins trois appels de gens qui me demandent si on a le maillot à deux étoiles. Toute la semaine on va me le demander. On ne l'a pas encore reçu. Nike va avoir l'exclusivité au début, j'ai entendu dire qu'il y avait 20 000 maillot déjà prêts et je pense que ça va partir très vite." explique Yassine Dakir, qui gère le rayon sports collectifs du magasin.

à lire La France championne du monde : découvrez le nouveau maillot à deux étoiles des Bleus

Les plus jeunes supporters impatients

Bruno et son fils Andreas sont venu lundi midi. Bruno n'espère pas trouver le nouveau maillot tout de suite. "On cherche plutôt des t-shirts symboliques pour les ramener à des cousins en Algérie. Pas spécialement le maillot à deux étoiles parce qu'il est sûrement encore en cours de fabrication. Et ce maillot est toujours un peu cher." En revanche son fils Andreas se montre moins enthousiaste à l'idée de n'avoir qu'un t-shirt en souvenir. Il préférerait le vrai maillot. "C'est déjà pas mal mais je voudrais bien le maillot à deux étoiles."

Même tableau pour Thomas et son fils Gabriel. Le père ne tient pas absolument au maillot officiel, il veut juste "avoir un souvenir". Mais son fils de dix ans préfère largement le maillot à deux étoiles, et au nom du gardien Hugo Lloris, son joueur favoris.

Malheureusement, Andreas, Gabriel et tous les autres supporters vont devoir attendre. La marque Nike qui va commercialiser le maillot très convoité ne l'a pas encore mis en vente. Sur son site internet, il est en prévente mais aucune information n'est disponible sur la date du début des ventes. Sur Twitter, la marque conseille seulement de "rester à l'affut". Le prix, lui, est affiché sur le site : 85 euros pour le maillot aux deux étoiles.