Des dizaines de milliers d'Orléanais dans la rue, ce dimanche soir pour suivre et célébrer la victoire de la France à la Coupe du Monde. Des chants, des klaxons et des cris de joie ont retenti jusqu'à tard dans la nuit.

Orléans, France

Tout juste vingt ans après 1998, les Bleus sont de nouveau les champions du monde. Au terme d'un incroyable match, l'équipe de France l'a emporté 4 buts à 2.

6 000 personnes ont suivi le match au Campo Santo d'Orléans © Radio France - Cyrille Ardaud

Un match suivi par des millions de Français. Dans les rues d'Orléans, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont assisté à la rencontre dans des bars ou dans la fan zone installée pour l'occasion. Rien qu'au Campo Santo, 6 000 personnes se sont rassemblées. L'espace est très vite arrivé à saturation puisque dès 15 heures elle ne pouvait plus accueillir de nouveaux supporters.

"Je crois que je vais mourir sur place"

Dans une ambiance absolument folle, les fans ont chanté, crié, dansé pendant plus de 90 minutes. Du maquillage bleu-blanc-rouge sur les joues, des drapeaux français dans les airs...

La joie des supporters quelques minutes avant le match © Radio France - Cyrille Ardaud

L'excitation se fait sentir, mais aussi la pression : "Je suis trop stressé j'ai mal au ventre ! Je crois que je vais mourir sur place... Dès qu'il y aura un but je vais sûrement hurler, faire une crise ! Ça va être incroyable, ça va être fou !" lâche Rehane.

2 buts à 1 à la mi-temps

Seulement 18 minutes après le début de la rencontre, les Croates marquent contre leur camp. La foule exulte : "Magnifique" scandent des dizaines de supporters. Pour Kévin : "On est bien parti. On s'est fait un peu dominer au début mais là c'est bon ! On va marquer d'autres buts ! Allez les Bleus !"

La foule exulte après le premier but ! © Radio France - Cyrille Ardaud

Sauf que dix minutes plus tard le Croate Ivan Perišić marque. Un peu de déception se fait sentir dans les rangs français : "C'est dommage... on va les avoir quand même, mais ça va être dur !" analyse Jean-Luc. Ce quinquagénaire a vu juste puisque quelques minutes avant la mi-temps, les Bleus marquent une deuxième fois. Mais dans la tête des Orléanais, la victoire n'est pas encore acquise : "C'est tendu, mais ça va... on gagne. Le but des Croates nous a fait peur." explique Félix,"On a quand même des adversaires compliqués" craint Flavie, "Je suis stressé, mais au final, 2 à 1 à la mi-temps, ça nous va !" se réjouit Maxence.

Un festival de buts

En deuxième période, les Français brillent avec deux buts (Pogba à la 59' et Mbappé à la 65'), les Croates réussissent un tir (Mandžukić à la 69'). Les fans français retiennent leur souffle... jusqu'à ce que le coup de sifflet final se fasse entendre.

La foule est en délire : "La deuxième, on a la deuxième !" répète inlassablement Stéphane, "On ne peut pas être plus heureux après ça, c'est magnifique ! Merci aux Bleus !" pleure de joie Christophe. Pour Thomas : "On est champions du Monde, c'est magnifique, c'est génial ce qu'il nous arrive ! Ça fait 20 ans que l'on a pas vécu ça, c'est incroyable !"

© Radio France - Cyrille Ardaud

La joie jusqu'à tard dans la nuit

Michel se souvient : "J'étais là en 1998, je suis là en 2018, je suis vraiment content ! Maintenant on a la coupe, on ne la lâche plus ! Dans quatre ans, la troisième !" Pour Matthieu : "Les Croates, je suis désolé pour eux, mais je préfère qu'on fasse la fête ici que là-bas." Marie et ses amies ont prévu de "célébrer cette victoire toute la nuit ! Ça va être champagne shower !"

La France est championne ! © Radio France - Cyrille Ardaud

La fête a duré longtemps dans les rues d'Orléans, jusqu'au petit matin. "On est les champions, on est les champions !" ces quelques mots ont été répétés des milliers de fois. Vingt ans après, la France est de nouveau la meilleure équipe au monde.

Merci les Bleus ! © Radio France - Louis Tellier

Les réactions des Orléanais après la victoire de la France Copier