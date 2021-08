Les ostréiculteurs du Bassin d'Arcachon déboutés par le tribunal administratif de Bordeaux

Le tribunal administratif de Bordeaux a finalement donné raison à la préfecture de Gironde le 2 juillet dernier. Cette dernière avait pris un arrêté, entré en vigueur le 1er janvier dernier, qui encadre l'activité des ostréiculteurs. Concrètement, ils doivent déclarer un chiffre d'affaires supérieur dans l'activité de production d'huîtres (51%) que dans celle de dégustation. Autre point important, il s'agit de la présence des huîtres "depuis au moins 6 semaines sur un parc d’élevage girondin de l’exploitant" pour qu'elles soient proposées à la dégustation, précise le texte.

Quand on va dans ce sens, il faut mettre les contrôles en place et ce n'est pas le cas - Olivier Laban, représentant du nouveau syndicat des ostréiculteurs-dégustateurs.

"Évidemment il y a des fumistes qui font de l'achat-revente, mais là on a traîné les producteurs du Bassin dans la boue", regrette, amer, Olivier Laban, représentant du nouveau syndicat des ostréiculteurs-dégustateurs. Il fait référence à l'affaire du Routioutiou, dont l'activité avait été jugée illégale par la justice qui lui reprochait de vendre plus de produits annexes (pâtés, vin, etc.) que d'huîtres.

Olivier Laban fustige l'attitude des services de l'État qui prennent une décision qui va mettre à mal toute une profession, selon lui. "Je suis d'accord pour autoriser les vrais producteurs à mettre en marché leur production. Mais quand on va dans ce sens, il faut mettre les contrôles en place et ce n'est pas le cas. Quand il faut mettre les moyens, il n'y a plus personne." Une clause de revoyure est prévue pour l'hiver, après la saison estivale, "pour faire le point sur cet arrêté et voir si on a besoin de le modifier", nous confirme Thierry Lafon, le président du Comité régional de la conchyliculture Arcachon Aquitaine (CRCAA).