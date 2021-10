Les ostréiculteurs recherchent leurs saisonniers en vue des fêtes de fin d'année

Le plus gros de la saison se dessine pour les professionnels de l'huître. Les fêtes de fin d'année approchent. Alors, forcément, les ostréiculteurs commencent à chercher des saisonniers. Ici une quinzaine, là 30, parfois jusqu'à 50, les demandes varient selon la taille de l'entreprise. Dans toute la Charente-Maritime, environ 1000 personnes sont attendues pour prêter main forte à partir de mi-décembre.

Ces dernières années, il est de plus en plus difficile pour certains professionnels de trouver preneur. Alors, pour la première fois, Hugo Chadaigne, ostréiculteur au Petit Mataret, à La Tremblade, a décidé d'augmenter les salaires : "D'habitude, on payait nos saisonniers au SMIC. Cette année, on va tourner autour de 1300-1400 euros." Pour les saisonniers, cela représente une augmentation d'environ 200 euros à la fin du mois.

Repas du midi, pizza le soir, viennoiseries...

Chez Gillardeau aussi, l'entreprise propose un certain nombre d'avantages à ses saisonniers, qui viennent en renfort deux semaines en décembre, depuis déjà quelques années : "Ils profitent des heures de nuit, des heures supplémentaires", avance Sandrine Proteau, la responsable Ressources Humaines. Au niveau des repas, ils ont aussi des arguments : "On prend en charge le repas du midi. Le soir, ils repartent tous avec une pizza. Le matin; au moment de la première pause on apporte des viennoiseries. Et puis, à Noël, ils repartent avec des huîtres, des chocolats, des chèques cadeaux..." Année après année, le bouche à oreille fonctionne. Et les habitués reviennent. "Je cherche une cinquantaine de personnes. Je n'ai pas encore publié d'annonces et la plupart des postes disponibles sont quasiment pourvus", affirme Sandrine Proteau.

Cet hiver, les ostréiculteurs espèrent aussi revoir les étudiants. Cela faisait quelques années que les vacances tombaient mal. Cette année, "le calendrier colle parfaitement", se réjouit une autre responsable du recrutement chez un ostréiculteur. Ils envisagent tous d'avoir leur équipe au complet d'ici fin novembre.

Un forum dédié à la profession aura lieu le 23 novembre.