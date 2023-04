"Les Oubliés de la Belle Étoile", un film édifiant sur l'ancien centre de redressement de Mercury en Savoie

C'est un documentaire édifiant qui vient de sortir et risque de réveiller de douloureux souvenirs en Savoie. "Les Oubliés de la Belle Étoile" est projeté ce jeudi au festival "Visions du réel" à Nyon, en Suisse. Il revient sur des violences que des enfants du centre de redressement La Belle Étoile, à Mercury, près d'Albertville, assurent avoir subies. Ce centre de redressement privé, tenu par l'abbé Garin, a accueilli plusieurs centaines d'orphelins et enfants de la DDASS sur trois sites de la commune, de 1948 à 1970. Aujourd'hui, ils sont plusieurs à raconter avoir été battus, humiliés, affamés, détruits. Trois questions à la réalisatrice Clémence Davigo, qui est allée à la rencontre de plusieurs anciens pensionnaires de ce centre (André, Michel, Daniel) et a décidé de leur donner la parole. Elle était l'invitée de France Bleu pays de Savoie ce jeudi à 08h08.

1. Comment est née l'idée de ce documentaire ?

"Ce film, c'est avant tout une histoire de rencontres, en 2012 j'ai fait la connaissance de Dédé lors du tournage de mon premier film, qui s'appelle "Enfermés mais vivants" dans lequel je fais le portrait d'un couple, Annette et Louis, qui pendant de longues années se sont aimés, malgré la prison qui les séparait, Dédé était l'un de leurs amis, comme Louis, il a fait beaucoup de prison (35 ans de prison), notamment pour des braquages, et au cours de nos discussions, j'ai compris que son histoire avait une préhistoire, et que, en quelque sorte, il avait vécu une autre forme d'enfermement avant l'expérience de la prison, il m'a raconté qu'à l'âge de 9 ans, il avait été placé dans le centre de redressement de Mercury".

Il s'agit d’un "centre de redressement privé tenu par un abbé" et qui n'était donc "pas rattaché au diocèse et ne dépendait pas de l’Église", précise l'équipe du film - Alter Ego Production

2. Comment avez-vous fait pour les réunir et libérer leur parole ?

"C'est un film qui a mis cinq ans à se faire, donc il s'inscrit sur du long terme, avec l'idée de prendre le temps, pour qu'il y ait un rapport de confiance qui s'établisse pas à pas, et puis surtout, ils avaient envie de raconter cette histoire-là (la réalisatrice les a réunis en juin 2018 dans une maison près de Frontenex, avec vue sur ce sommet de La Belle Étoile et l'ancien centre de Mercury, devenu aujourd'hui résidence immobilière), les sévices et les violences qu'ils ont subies sont multiples, il y a eu des maltraitances physiques, psychiques, sexuelles, des humiliations... la liste est longue".

3. Durant le film, ils ont souhaité contacter la cellule d'écoute du diocèse de Savoie, une rencontre que vous avez filmée. Que réclament-ils aujourd'hui ?

"Les protagonistes du film ont établi une liste assez précise de leur demande à l'Église, à savoir, une plaque commémorative, au nom des martyres de Mercury, tels qu'ils se nomment; ils demandent également une messe donnée par l'évêque au nom des enfants de Mercury, et aussi la prise en charge des soins des personnes, par rapport au préjudice que cette histoire a eu sur leur vie, c'est-à-dire, les thérapies, les difficultés à trouver du travail, etc".

Selon la réalisatrice, l'Église voudrait bien financer la plaque réclamée, mais la mairie de Mercury n'aurait pas encore répondu favorablement. Concernant la messe, elle n'aurait pas encore été faite. Depuis, l'évêque est parti. Toujours d'après la réalisatrice, l'évêque de l'époque aurait fait un signalement au procureur de la République au sujet des accusations d'abus sexuels dont il est question dans le documentaire.

L'équipe de production du film précise également qu'il ne s'agit pas d'un "centre de redressement de l’Eglise catholique" mais bien d’un "centre de redressement privé tenu par un abbé (l'abbé Garin)" et qu'il n’était donc "pas rattaché au diocèse et ne dépendait pas de l’Église", "les enfants y ont été placés sur décision soit de la DDASS, soit d’un juge des enfants".

Daniel (à gauche) et André (à droite) - Alter Ego Production

Des témoignages bouleversants

"Les claques, les coups de savate, tirer les oreilles, tirer les cheveux, les coups de pied, les punaises sous les ongles (...) dans ce centre de correction, ça a été très dur, plusieurs fois j'ai pensé à me suicider quand j'étais là-bas, même longtemps après j'ai encore pensé à me suicider, parce que je n'en pouvais plus (...) toute ma vie, je n'ai jamais rien pu faire, je n'ai jamais réussi à dire je t'aime, t'es belle... non, rien... impossible" (extrait du témoignage de Daniel)

"Avec le manche du marteau, ils me tapaient sur les fesses"

"Moi j'avais des bobos derrière les genoux qui ne guérissaient jamais, on dormait la nuit en chien de fusil et quand le matin il s'agissait de déplier les jambes c'était une souffrance... les bobos se rouvraient, et puis ça recoulait, il fallait aller à l'infirmerie pour se faire soigner, tu prenais des claques, une fois, ils m'ont mis sur les genoux et avec le manche du marteau, ils me tapaient sur les fesses, je me demande aussi quel ressenti ils pouvaient avoir à nous battre de cette manière" (extrait du témoignage d'André)

"J'ai toujours eu honte de moi"

"Moi j'ai fait un vol plané à 4h du matin dans les escaliers, soit disant que c'était moi qui avait été témoin d'une fugue, ils m'ont mis la boule à zéro, ils m'ont passé sous la douche avec le jet, et ça... je pense que ce sera à vie (...) ils ont fait descendre les gamins, moi j'ai couru, c'était en hiver, il y avait de la neige tout autour, tout nu, et puis des coups de trique sur les fesses quand je passais, et je mettais mes mains... j'ai toujours eu honte de moi là-dessus" (extrait du témoignage de Michel)

Le documentaire "Les Oubliés de la Belle Étoile" (Alter Ego Production) sera diffusé en mai au festival Psy de Lorquin en Moselle (les 16 et 17 mai) et début juillet aux rencontres Concertina, à Dieulefit dans la Drôme.