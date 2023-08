"Les Oubliés des vacances" : une journée d'amusement pour des familles de l'Yonne

Les vacances d'été s'achèvent, la rentrée des classes se profile et pour certains, vous rentrez dans l'Yonne la tête pleine de souvenirs de plage, de sable ou de montagne, de verdure etc. Mais tout le monde n'a pas cette chance : certaines familles ne peuvent se permettre de partir, car entre le moyen de transport et la location, le prix n'est pas forcément à la portée de tout le monde.

Alors chaque année, le Secours Populaire tente de dépayser les enfants ou des familles pour leur permettre de se faire quelques souvenirs grâce aux fameuses journées "Les Oubliés des vacances". A Auxerre, Ilona et ses filles ne peuvent se permettre de partir. Mais grâce au Secours Populaire, ses aînées âgées de 12 et 10 ans pourront passer une journée, avec elle, au parc d'attraction Nigloland (situé près de Troyes, dans l'Aube).

"Là j'ai une impatience… Vraiment !" s'exclame Sarah, 12 ans. "Ca pourra rester dans mes souvenirs, surtout que lorsque j'étais petite, je rêvais d'aller dans ce type de parc d'attraction !" poursuit-elle, les yeux pétillants. Sa sœur, Lana, 10 ans, n'est pas en reste. Elle est déjà allée à Nigloland mais a tout aussi hâte d'y retourner. "Moi j'aime bien les attractions fortes et un peu moins fortes. Il y en a pour tous les goûts" sourit-elle.

De son côté, Ilona est plutôt soulagée, elle qui culpabilise un peu de ne pas pouvoir offrir de vacances à ses enfants. Surtout que les occuper l'été peut s'avérer compliqué. "J'essaie de voir partout tout ce qui n'est pas trop cher et qui entre dans le budget. Mes filles sont en âge de recevoir des copines chez nous, elles vont au parc, jouent en bas de la maison ou vont à la piscine. On fait avec nos petits moyens" détaille-t-elle.

Surtout que les dépenses ne font qu'augmenter, avec l'inflation, à commencer par les courses. "On est aux alentours de presque 600 euros par mois, minimum. Donc quand il y a des sorties ou activités pas trop cher, on saute direct sur l'occasion" explique-t-elle.

Selon l'Insee, chaque année, 10% des enfants ne partent pas en vacances.