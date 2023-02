"Les oubliés du Segur" manifestent devant le conseil départemental à Bayonne

Travailleurs du médico-social, ils ne leur manquent que la blouse blanche... et la prime. Ce jeudi matin, devant le conseil départemental de Bayonne, une centaine de manifestants se sont réunis pour exprimer leur colère. Ils travaillent dans l'administratif, à l'accueil ou à l'entretien des locaux et réclament la prime "Segur" : 183 euros net par mois versés aux métiers en première ligne durant le covid.

"C'est injuste soupire Christiane, 65 ans. Moi, les risques, je les ai pris au quotidien !" Elle travaille comme agent d'entretien depuis plus de 40 ans. Elle touche 1.700 euros par mois et n'a pas eu droit à la prime. "J'étais là tous les jours, je désinfectais les bureaux des personnes malades. On en savait peu sur le covid à l'époque et on avait des moyens très rudimentaires pour lutter contre ça. Il fallait le faire quand même."

"Un maillon manquant et c'est tout le service qui est à l'arrêt"

Sandra Pereira-Ostanel, secrétaire général CGT au conseil départemental, estime que dans le médico-social, tous les métiers sont indispensables, tous devraient donc toucher la prime : "Dans la chaîne du médico-social, s'il manque un maillon, le service ne peut pas fonctionner. Si vous enlevez un personnel à l'accueil, les usagers n'auront pas de réponse."

Sandra Pereira-Ostanel souligne également des disparités en fonction des grades dans la fonction publique : "Deux personnes peuvent exercer le même métier, pourtant l'une des deux ne touchera pas la prime. Cela crée des tensions entre salariés. On fait la même chose, mais on n'est pas payé pareil."