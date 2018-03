Avec cette annonce, Nicolas Hulot savait qu'il allait s'attirer les foudres des éleveurs. Depuis 1996, date des premières expériences de réintroduction de l'ours dans les Pyrénées, le sujet a toujours rencontré une forte opposition chez les bergers en montagne. Alain Iriart préside l'association des éleveurs de Haute-Soule, et il est toujours aussi catégorique : "Je ne suis pas contre l'ours, mais je suis contre le fait qu'il vienne chez nous."

"En Soule, on n'a pas eu d'attaque, mais en Ariège et en Hautes-Pyrénées, il y a des attaques fréquemment. On ne voudrait pas que cela arrive chez nous."