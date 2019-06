Pyrénées : les oursons de Sorita sont morts, probablement tués par un autre ours

L'Office National de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) indique ce mercredi matin que les oursons de Sorita, nés dans les Hautes-Pyrénées cet hiver, ont "sans doute été tués par un mâle au début du mois de mai". L'ourse slovène avait été relâchée en Béarn en octobre 2018.

Pyrénées-Atlantiques, France

On n'avait plus de nouvelles directes d'eux depuis deux mois. Les deux oursons de Sorita "ont été victimes de la prédation d'un ours mâle", précise l'ONCFS dans un communiqué.

Les agents de terrain ont relevé les empreintes d'un ours mâle sur le passage de l'ourse relâchée en Béarn en octobre 2018. C'est cet animal qui a sans doute tué les deux oursons au début du mois de mai. Des investigations de terrain sont en cours pour le confirmer. Pour l'instant, les dépouilles n'ont pas été retrouvées.

Des traces de pas des oursons...

Les deux oursons étaient nés l'hiver dernier en pays Toy, dans les Hautes-Pyrénées.

Le 29 avril, Sorita a été vue dans les Hautes-Pyrénées, dans le secteur du Pic d'Ardiden, sur la commune de Sazos, avec ses deux petits. Puis, le 1er mai dernier, les salariés de l’ONCFS avaient relevé les empreintes laissées par la mère et ses oursons dans la neige. C'étaient les derniers indices de présence des deux oursons.

Les agents avaient ensuite été alertés par les grands déplacements effectués par Sorita, "peu compatibles avec les capacités de déplacement limitées d’oursons âgés de quelques mois seulement." Elle s'était en effet rendu de Sazos à Laruns, dans les Pyrénées-Atlantiques, soit plus de 60 kilomètres à vol d'oiseau.

...et puis celles d'un mâle

Quelques jours plus tard, ce sont des traces d'un autre ours, un mâle, que les agents remarquent. Puis, le 8 mai, ils aperçoivent ce mâle à la jumelle, mais pas les oursons.

Il faut savoir qu'il arrive que les ours mâles tuent des oursons afin que les femelles deviennent plus rapidement disponibles pour l'accouplement.

"Trois oursons sur quatre survivent à leur première année d’existence dans les Pyrénées. Parmi les causes de mortalité fréquentes observées dans la nature, la prédation par un ours mâle, différent du père génétique, est une constante chez l’ours (20 % des mortalités d’oursons)", précise l'ONCFS.