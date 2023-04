Les outremers seront mis à l'honneur à Paris cet été

Deux événements estivaux de la capitale seront dédiés cette année aux outremers : le feu d'artifice de la Fête Nationale, et Paris Plage. C'est l'annonce faite ce jeudi par la maire, Anne Hidalgo, lors de sa visite des stands ultramarins de la Foire de Paris.

"J’ai décidé de faire cette année des outremers un sujet majeur"

Sans dévoiler dans le détail le programme de ces deux manifestations, Anne Hidalgo a promis que dans "la bande-son et la création artistique" du feu d'artifice du 14 juillet, ce seront les territoires ultramarins qui seront "mis à l'honneur". "J’ai décidé de faire cette année des outremers un sujet majeur", a déclaré la maire de Paris.

Par ailleurs, Paris Plage sera dédié à la Polynésie, cet archipel français de l'océan Pacifique. On y trouvera, entre autres, des "marché gastronomiques" et des "moments de partage", selon Anne Hidalgo, sans plus de précisions pour l'instant.

La maire de Paris a fait ces annonces aux côtés de la cheffe cuisinière guadeloupéenne Babette de Rozières, également conseillère régionale d'Ile-de-France.