Les ouvriers du BTP pourront-ils déjeuner bientôt dans certains restaurants fermés en Vaucluse ?

Les ouvriers du bâtiment et des travaux publics seront-ils autorisés à déjeuner dans des restaurants du département fermés suite à la crise sanitaire ? Rien n'est encore décidé mais des discussions sont en cours entre les professionnels, leurs chambres consulaires et la préfecture de Vaucluse.

La pause déjeuner rapide sur les chantiers ou au chaud dans la cabine des camions : c'est le quotidien des ouvriers du bâtiment et des travaux publics depuis la fermeture administrative des restaurants. A l'image de ce qui s'est passé pour les chauffeurs routiers, les entreprises du bâtiment et des travaux publics aimeraient bien pouvoir envoyer leurs salariés dans des restaurants, autorisés à rouvrir par dérogation préfectorale. C'est déjà le cas en Creuse pour une vingtaine de restaurateurs.

Rien n'est encore décidé" prévient Bertrand Gaume préfet de Vaucluse

En Vaucluse, des discussions sont en cours entre les professionnels, leurs chambres consulaires et la préfecture. Interrogé sur l'avancée de ces discussions, le préfet Bertrand Gaume nous a confirmé ce week end qu'une réunion avait déjà eu lieu sur ce sujet mais que "rien n'avait été décidé : il n'est pas question que d'éventuelles dérogations permettent de contourner la règle actuelle de fermeture qui s'applique à tous jusqu'à nouvel ordre." Difficile d'être plus clair. Il faut dire que les questions soulevées sont très nombreuses et délicates : quels restaurants ouvrir et à qui ? dans quelles conditions sanitaires et administratives ? quelle conséquence sur le fond de solidarité perçu par le restaurateur ? pourra-t-il encore le toucher pour quelques ouvriers servis le midi ? Le dossier est donc sur la table... mais le couvert n'est pas encore mis !

Sylvie Brès responsable d'une entreprise du bâtiment : "ce serait bien que quelques restaurateurs se mobilisent" Copier