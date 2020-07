Les pacs presque aussi nombreux que les mariages en Occitanie

Le pacs continue sa progression. Depuis son instauration en 1999, cette union civile, d'abord pensée pour les couples de même sexe, séduit de plus en plus. En Occitanie, le nombre de pacs conclus est presque égal au nombre de mariage. Une situation qui s'explique autant par la baisse du nombre de mariage, que par la hausse constante du nombre de pacs. Le nombre de couples pacsés est passé de 10.000 par an en 2007 à 17.000 en 2017 dans la région.

"On peut l'expliquer par les caractéristiques de la population, résume Camille Fontès-Rousseau, cheffe de projet à la direction régionale INSEE Occitanie. Le pacs séduit beaucoup les jeunes et les diplômés. Or la région est très attractive : elle attire une population qui est plutôt jeune, des actifs qui ont moins de 40 ans. C'est à cet âge-là qu'on se marie le plus ou qu'on se pacse. Il y a plus de jeunes dans ces grandes villes de la région, les métropoles de Toulouse, de Montpellier. On a aussi davantage de diplômés dans ces départements et les diplômés choisissent plus souvent le PACS que le mariage. Donc, les courbes se rapprochent et le nombre de PACS rattrape celui des mariages", explique-t-elle. La Haute-Garonne détient ainsi le taux record de pacs dans la région : 54% des unions sont des pacs, quand il ne concerne que 40% des unions dans le Gard et dans le Lot.

En Occitanie, le nombre globale d'unions a augmenté grâce au Pacs, malgré la diminution des mariages - Capture d'écran Insee/Flash Occitanie N°99

Dans la région, 20.302 mariages ont été célébrés en 2018 pour 16.972 pacs. En 45 ans, le nombre de mariages a baissé de 30% en Occitanie et de 41% dans le reste du pays. Les arrivées nombreuses de jeunes trentenaires et trentenaires ont limité l'érosion trop grande du nombre de mariages.

Les chiffres du mariage et du pacs dans l'Hérault