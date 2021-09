Les panneaux photovoltaïques vont-ils remplacer les vaches dans un pré de Montrond-les-Bains?

Ombrelle et Obscure, les deux vaches Ferrandaises, qui paissent tranquillement derrière les habitations à Montrond-les-Bains, dans la Loire, vont-elles devoir changer de maison ? C'est ce que craint leur propriétaire, Clément Gubien, éleveur montrondais depuis 15 ans, qui habite juste à côté de ce champ. Ses deux bêtes vivent sur un terrain d'un hectare, prêté à titre gracieux par la mairie, mais elle a désormais d'autres idées en tête.

Coupler un bassin de rétention et un champ de panneaux solaires

Le plan, encore à l'état d'ébauche, du maire Serge Percet, était de créer un bassin de rétention d'eau sur son terrain. Mais un seul hectare, ce n'est pas suffisant pour préserver les habitations en contrebas d'une éventuelle inondation. Alors, quand il a appris qu'un propriétaire foncier à côté pensait planter des panneaux photovoltaïques sur ses deux hectares privés, l'édile a eu une idée : élargir son bassin de rétention sur le terrain du voisin, et permettre l'installation du champ photovoltaïque sur les terres municipales.

L'un des riverains craint que les panneaux photovoltaïques soient installés à dix mètres de sa maison. Copier

C'est là que le bât blesse pour les riverains. Le paysage champêtre, Ombrelle et Obscure qui broutent sous leurs fenêtres virerait au champ de panneaux solaires ? Impossible pour Clément Gubien, l'éleveur, et ses voisins des rues Georges Brassens et Jacques Brel. Outre les désagréments visuels, ils craignent aussi les nuisances sonores des ondulateurs couplés aux panneaux. "Ça fait un bruit sourd, et des crissements aigus." Alors avec une trentaine de riverains, ils ont constitué un collectif, les RéVOLTés du Forez.

"On est en train de réfléchir à ce projet, mais en l'état actuel des choses, rien n'est lancé, rien n'est prévu. Si le bassin de rétention ne peut pas se faire, il n'y aura pas de bassin de rétention d'eau sur notre parcelle et donc pas de projet photovoltaïque."

Serges Percet se veut rassurant : le projet "est encore au stade embryonnaire", il n'y a même pas eu d'étude de faisabilité. "On est en train de réfléchir à ce projet, mais en l'état actuel des choses, rien n'est lancé, rien n'est prévu. Si le bassin de rétention ne peut pas se faire, parce qu'il faut étanchéifier, parce qu'il y a des coûts exorbitants, il n'y aura pas de bassin de rétention d'eau sur notre parcelle et donc pas de projet photovoltaïque." Ce discours ne rassure toutefois pas les Révoltés : ils ont envoyé une lettre à la Préfecture et aux élus du territoire le 10 septembre.