Les Pannes d'internet jouent avec les nerfs de certains habitants de la Penne sur Huveaune

L'armoire fibre à l'entrée du quartier est régulièrement cassée et laissée à l'air libre

"Aujourd'hui sans Internet on ne peut plus rien faire". Florence Quévédo du comité d'Intérêt de quartier de la Penne sur Huveaune résume bien l'embarras dans lequel sont plongés les habitants du Boulevard du vallon du Roy depuis des semaines. Certains ont connu une panne de fibre de 10 jours en plein été, d'autres sont coupés depuis maintenant le 7 août.

Pour Yolande, qui vient tout juste d'être reconnectée au réseau, ces dernières semaines n'ont pas été de tout repos : "j'ai l'alarme et la caméra qui sont connectées grâce au wi-fi, je n'ai pas voulu sortir trop souvent de chez moi de peur qu'il arrive quelque chose".

"C'est de la non-assistance à personne en danger"(Michelle, habitante du quartier)

Pour Serge c'est moins vital, mais il commence à trouver le temps long : "ça fait un mois que je n'ai plus le téléphone fixe, ni d'imprimante, ni de scanner". Même situation pour Michelle qui ne décolère pas : "ma mère ne sait pas appeler sur le téléphone portable, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle ne peut plus m'appeler en cas d'urgence. Il y a des personnes âgées qui sont en télé-asistance, comment peut-on les laisser sans connexion pendant des semaines ? Pour moi c'est de la non assistance à personne en danger".

Une habitante débranchée 6 fois en 12 semaines

Pourtant les techniciens se succèdent dans le quartier. "Après des heures à parlementer, les techniciens de tous les opérateurs se sont déplacés. Ils réparent les pannes mais en se branchant sur d'autre lignes. Et ça déplace le problème. Une de mes voisines a vu sa ligne débranchée 6 fois en 12 semaines. C'est inadmissible " s'agace Michelle.

Serge lui, attend toujours un technicien : "en un mois j'ai eu une personne au téléphone. Il devait venir réparer, mais il n'est jamais venu. Et puis comment voulez-vous qu'ils réparent durablement ? L'armoire à fibre est ouverte aux 4 vents, elle est sans arrête cassée, tout le monde peut y mettre les mains dedans".

Selon les habitants du quartier, l'opérateur qui est propriétaire de la ligne, aurait effectué des travaux souterrains pour réparer. Pour autant ils ne sont pas sortis d'affaire : "on est plusieurs à avoir eu plusieurs pannes successives. Le technicien que j'ai vu hier m'a dit que j'avais commis la plus grande erreur de ma vie de faire installer la fibre" conclue Michelle.