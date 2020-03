Si votre bébé naît à la maternité de Guingamp, impossible de rester sur place si vous êtes le papa ou la deuxième maman : désormais, en raison du coronavirus, le deuxième parent n'est plus autorisé à rester après l'accouchement.

Coronavirus : les papas ne peuvent plus rester à la maternité de Guingamp après les accouchements

Ce sera un crève-cœur pour nombre de jeunes parents : la maternité de Guingamp autorise toujours le deuxième parent à assister à l'accouchement, mais il ne pourra plus rester ensuite sur place. Une mesure prise en raison du contexte de coronavirus. "En l'absence de symptômes et de fièvre, la présence du deuxième parent est toujours possible en salle de naissance", précise la maternité sur Facebook.

"Nous en sommes désolées mais ces recommandations sont importantes pour la santé de chacun. Nous ferons de notre mieux pour vous accompagner dans ces moments si particuliers", indique la maternité.