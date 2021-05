Les parachutistes du régiment de Castres (Tarn) découvrent les sites historiques du D-Day

90 kilomètres de marche sont au programme du 8ème RPIMa (Régiment Parachutiste d'Infanterie de Marine), basé à Castres (Tarn). Pendant quatre jours, ils sillonnent une partie des lieux qui ont marqué l'histoire du Débarquement. Ils sont partis sur les traces des militaires américains de la 82ème et 101ème divisions aéroportées.

Depuis lundi 17 mai, la centaine de militaires a visité Sainte-Mère-Eglise, Angoville-au-Plain, Carantan et Utah Beach. Un voyage marquant pour Baptiste, sergent au 8ème RPIMa, "on ne se rend pas compte, de prime abord. On se dit que c'est un champ, une forêt, mais en fait c'est un cimetière, un musée. On marche dans un véritable musée à ciel ouvert. Forcément, en tant que militaire ça nous parle parce que certains ici sont allés au combat". "C'est poignant, raconte Antoine, _c'est une ambiance, une atmosphère_, c'est quelque chose qui me prend vraiment aux tripes... d'être sur les lieux quasiment intacts. Les anciens [militaires américains], ils étaient là et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. On peut très facilement imaginer ce qu'il s'est passé. On nous a montré la Fière, les combats nous ont été évoqués, le déroulé de la bataille..."

Une centaine de militaires visite les plages du Débarquement. Ils sont ici à Utah Beach. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Un devoir de mémoire nécessaire

Si le régiment se prépare à une opération, Valentin, le commandant de l'unité voulait absolument amener ses militaires sur place. "On se rend plus compte de ce que les anciens ont vécu quand on a les bottes dans la boue. _Ça nous permet de tirer des enseignements pour les opérations d'après_. Notre déplacement, permet de montrer à nos jeunes qu'à cet endroit, il s'est passé ça et que dans leur réalité, on fait globalement pareil mais avec des techniques plus modernes".

Sur place, des passionnés de reconstitution attendaient les militaires en tenue d'époque. L'occasion pour les parachutistes de comparer leur équipement et uniforme. "Finalement, en terme de matériel on a à peu près la même chose, mais c'est réparti de manière différente. Tous ce qu'ils ont dans les poches, on l'a dans le sac." explique Stevann.

Thomas, un passionné de la Seconde Guerre mondiale répond aux questions des soldats de l'infanterie. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Les militaires finissent leur déplacement avec la visite de la Pointe du Hoc, Omaha Beach et du cimetière américain de Colleville.