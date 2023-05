Les parcs de Béziers resteront ouverts la nuit pour des questions d'économie

La ville de Béziers compte 25 parcs. La moitié d’entre eux étaient fermés jusqu’à présent la nuit pour des questions de sécurité. Forcément, fermer quotidiennement un site et évacuer les promeneurs, représente un coût financier. C’est pour cette raison notamment que Robert Ménard a décidé de rouvrir l’ensemble des sites à la fin de l’hiver dernier. Une expérimentation a débuté courant mars. Tous les sites fermés jusqu’à présent, hormis le plateau des Poètes (parc classé en raison de la présence de monuments historiques) ont été ouverts la nuit au public.

L’objectif était aussi de répondre aux requêtes des habitants, précise Laurent HOFF, le directeur des espaces verts, "Des riverains souhaitaient y accéder au-delà de 20h". Alors que les jours se rallongent à cette époque de l’année, l’idée a du sens pour ceux qui veulent aller flâner tardivement, mais suscite aussi des inquiétudes pour de nombreux Biterrois.

Deux mois après cette expérimentation, les retours seraient positifs dans l’ensemble précise la mairie. Des riverains se sont pourtant manifestés récemment par crainte de délinquance. La ville a donc décidé de faire marche arrière. Le jardin des bassins sur les hauts de Béziers, le parc des anciennes Arènes (proche du centre-ville) et le square braille (proche de l’OPHLM) resteront finalement fermés. Des dégradations auraient été observées notamment sur les végétaux et sur le mobilier urbain, une utilisation inappropriée des aires de jeux et le squat nocturne bruyant incommodant la nuit.

Pour les autres, l’expérimentation se poursuit et ne semble pas perturber le voisinage. Les gardes verts chargés de fermer les parcs seront affectés à d’autres tâches assure la mairie.