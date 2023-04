Les parcs et jardins de Montpellier fermés à cause du vent violent

Le zoo du Lunaret à Montpellie est fermé ce samedi après-midi à cause du vent violent.

En raison du vent violent, la mairie de Montpellier ferme les parcs et jardins de la ville à partir de 12 h, ce samedi. Le public ne peut donc plus accéder notamment au bois de Montmaur, au Zoo du Lunaret, à la réserve naturelle du Lez et aux cimetières.

ⓘ Publicité

Une vigilance jaune vent violent est activée pour le département de l'Hérault. Un passage venteux est prévu d'ouest en est avec des rafales pouvant dépasser les 80 kilomètres/heures. Avant de faiblir en soirée.