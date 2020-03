Les parcs naturels fermés, plus de balades dans les calanques

Concrètement, vous n’avez plus le droit de vous rendre dans le parc national des Calanques, sur terre comme en mer, pour toutes les activités habituelles : promenade, randonnée, escalade, course à pied, VTT, plaisance, plongée ou pêche de loisir y sont interdits.

Vous vous demandez sans doute pourquoi la sortie en Méditerranée est aussi interdite même s’il n’y a personne à l’horizon : tout simplement pour préserver les moyens de secours en mer et les dédier éventuellement à des interventions sanitaires liées à l’épidémie en cours. De façon plus générale, tout le territoire français est concerné par le confinement. Vous ne pouvez pas vous promenez non plus dans les autres espaces verts et parcs naturels de notre région comme la Camargue, les Alpilles, la Montagne Sainte-Victoire, le Luberon, le Ventoux, l’Esterel ou les Préalpes d’Azur. Et n’oubliez pas : tout contrevenant s’expose à une amende de 135 euros.

Limitation pour les habitants locaux

Seuls les habitants du parc national des Calanques, et ceux des quartiers de proximité qui seraient obligés de le traverser, peuvent s’y déplacer uniquement pour faire leurs courses ou aller travailler. N’oubliez pas votre attestation de déplacement dérogatoire.

Il faut rappeler la spécificité de ce vaste territoire : c’est, depuis 2012, le seul parc national à la fois terrestre, marin et périurbain d’Europe, puisqu’il s’étend des quartiers sud de Marseille jusqu’à La Ciotat en passant par Cassis. On y trouve aussi bien des calanques et espaces boisés naturels que des zones d’habitations. C’est habituellement, l’endroit où tous les Marseillais et Provençaux vont prendre un grand bol d’air dans un paysage de carte postale entre la côte découpée splendide et la mer à perte de vue.

Il va falloir être patients avant d’y retourner et être raisonnables : vous laissez le voilier ou le pointu dans le Vieux-Port, les chaussures de marche au placard. Profitez-en pour vous maintenir en forme à la maison, manger sur votre balcon ou votre terrasse et faire un petit tour limité autour de chez vous en respectant les consignes de sécurité. En attendant la réouverture des magnifiques espaces naturels de notre région.