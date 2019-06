Les parents d'élève bloquent l'école de Ménestreau-en-Villette

Ménestreau-en-Villette, France

Impossible d'accéder ce matin à l'école élémentaire de Ménestreau-en-Villette, près de la Ferté St Aubin : les parents d'élève bloquent l'entrée. Et ils comptent mener cette action, tant qu'ils ne seront pas reçus par le Directeur académique. Ils dénoncent les perspectives de la rentrée de septembre.

Sur les 5 postes d'enseignants que compte l'école primaire (maternelle + élémentaire), un poste doit être supprimé à la rentrée, alors que 104 élèves sont attendus à la rentrée. "Déjà, toutes les classes sont en double niveau, indique Mélina Honte, la déléguée des parents d'élève. A la rentrée, on nous dit qu'il y aura du triple niveau, avec même une classe à cheval entre maternelle et élémentaire ! Mélanger des petits avec des grands, c'est incohérent et en plus, les locaux ne sont pas adapté à un tel mélange puisqu'il faut traverser la rue pour aller à la maternelle."

Inquiétude des parents d'élève de Ménestreau-en-Villette © Radio France - François Guéroult

D'une façon plus générale, les parents dans ce petit village de Sologne estiment que les campagnes sont lésées par la politique actuelle de l'Education nationale : "On prend des postes en campagne pour les mettre en zones prioritaires. Donc, nous, parce qu'on est à la campagne, et qu'il y a moins de problème de discipline, nos enfants n'ont pas le droit d'avoir des difficultés scolaires !"

L'inquiétude porte aussi sur l'avenir à terme de l'école de Ménestreau. "Nous avons déjà perdu un poste en 2016, rappelle Malika, une maman d'une élève de CM2. On a peur que l'année prochaine, on reperde encore une classe, c'est un cercle vicieux. Les triples niveaux vont inciter certains parents à mettre leurs enfants dans le privé, c'est déjà le cas pour 15 élèves qui devraient faire partie de l'école de Ménestreau-en-Villette et qui sont ailleurs. Pourtant, il est important aussi de maintenir une vie et une jeunesse dans ce village !"